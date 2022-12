Zoekt u een plaatje om in te verdwijnen, weg van de naderende sleebellen, diep de zalvende warmte van geestelijke balans in? Laat de New Yorkse altsaxofonist en toetsenist Devin Brahja Waldman u bij de hand en het oor nemen. Op Watermelancholia neemt hij u mee op een spirituele jazzodyssee, geruggensteund door een ontspannen ensemble (tenorsax, contrabas, drums, trompet, piano, klarinet en stemmen). Het ego berechten is de bedoeling, karma kneden tot het kosmische weefsel dat chaos in bedwang houdt. Brahja doet het met een vanzelfsprekendheid en organisch elan, alsof hij net voor de opnames met Archie Shepp en Pharoah Sanders zat te kaarten in de lounge van het legendarische label Impulse!. Klasse.

Watermelancholia **** jazz Cortizona