De 1964 Aston Martin DB5 van No Time to Die, inclusief kogelgaten. De Lotus Esprit, half sportwagen, half onderzeeër, uit The Spy Who Loved Me. Het gecrashte metrostel uit de finale van Skyfall. Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van 007 loopt in Paleis 1 een expo met 50 voertuigen uit alle 25 Bondfilms.

Tot 30.05, Paleis 1, Brussel, 007brussels.com