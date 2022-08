Wat vinden vampieren schoon? Die vraag beantwoorden de prettig gestoorde jonkies van het Antwerpse collectief Herman in Bite Me. Kenneth Cardon, Lois Lumonga Brochez, Milan Vandierendonck, Sara Lâm en Daantje Idelenburg scoorden voor het eerst in 2020 met de voorstelling Vier sterren. Toen keken ze samen met het publiek naar de tragikomische film die ze maakten over hun leven. Achter de camera stond Anne-Laure Vandeputte. Zij zoomde ongenadig in op ongemakkelijkheden, zoals de scène waarin Cardon vertelt dat hij zoals Nick Cave wil zijn, de met vampierachtige trekken gezegende bard uit Australië. Die droom kan zomaar aan de basis van Bite Me liggen. Daarin toont het collectief – stoeiend met camera’s en droogkomisch spel – wat vampieren doen nu ze, allergisch voor de consumptiemaatschappij, in een verlaten doe-het-zelfzaak leven. Misschien luisteren ze naar muziek van broeder Nick?

Dambruggestraat 102-104 – Antwerpen 10-27/8