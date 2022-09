Een linkse trut en een rechtse zak worden verliefd. Niet onze woorden, maar die van Triggerfinger-frontman Ruben Block die opduikt als verteller in de gelauwerde fictiereeks Billie vs Benjamin. Na een entree op Streamz begin dit jaar wordt de hedendaagse en grofgebekte interpretatie van Romeo en Julia nu ook in wekelijkse porties aan de VTM-kijker voorgeschoteld. ‘Het heeft lang geduurd voor we de juiste toon beet hadden in dit bijzonder gevoelig politiek klimaat’, vertelde schrijver en regisseur Tim Van Aelst in dit blad. ‘Je moest geloven dat Billie en Benjamin een koppel konden zijn, maar tegelijk mochten ze ook niet te braaf zijn.’ Die moeite loonde: de serie over de twee jonge fanatiekelingen (Charlotte Timmers en Ward Kerremans) die zoeken naar wat hen verbindt in plaats van verdeelt kaapte de hoofdprijs weg op het International TV Series Festival in Berlijn.

Elke vrijdagavond, VTM, 21.50, en op Streamz