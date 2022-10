‘Oh, very interesting’, antwoordde Bill Callahan ooit toen een man zich aan hem voorstelde als de Belgische vertegenwoordiger van zijn platenfirma, en hij liep weg. Verschanst in zijn zwartgallige schelp zit Callahan al lang niet meer. Ytilaer – ‘Reality’ achterstevoren – is voor de tegenwoordig gelukkige huisvader zelfs behoorlijk onbezwaard: een collectie songs waarin herinneringen en dromen zich vermengen met de blik van alledag. In dat magische tussengebied schept Callahan genoegen in het voortduwen van een kinderbuggy, maar ook in het opwarmen van zijn handen in het kadaver van een paard. Zijn idee van de ‘opmonterende klanken en woorden’ die hij voor deze plaat voor ogen had, zal in de kabbelende, soms over jazz glijdende mijmeringen niet altijd stroken met het uwe.

Bill Callahan*** Ytilaer folk/country Drag City