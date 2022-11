Als we u vertellen dat Stephen Wilkinson een Britse multi-instrumentalist en producer is, weet u hoogstens dat hij geen viswinkel heeft. Maar makkelijk is hij niet te duiden, want op zijn vorige negen platen meanderde hij langs folk, funk, soul, samba en jazz. Bovendien verbreedde hij dat kader tijdens de productie nog met hiphop en ambient. BIB10 doet de grenzen tussen die genres vervagen. S.O.L. staat kniehoog in eightiesfunkpop, A Sanctimonious Song gaat de bucolische folktoer op en met vintage synths en falsetzang brouwt Wilkinson in Potion gladde r&b. Het leidt tot wat heikele spreidstanden en sommige songs missen substantie, maar de warm stralende productie verdoezelt die pijnpuntjes.

BIB10 pop Warp