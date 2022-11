Eenentwintig was Mano Bouzamour toen hij in 2013 zijn ervaringen als Marokkaans-Amsterdamse straatjongen van zich af schreef in zijn debuutroman De belofte van Pisa. In het vervolg, Bestsellerboy, werd zijn alter ego Mohammed ‘Momo’ Zebbi door de gemeenschap uitgespuwd vanwege de vele seks en zijn gespot met geloof in dat succesdebuut. Acteur Shahine El-Hamus, bekroond met een Gouden Kalf voor de filmversie van De belofte van Pisa (2020), speelt ook de hoofdrol in deze achtdelige serie: de ijverige millennial Momo, die tijdens het schrijven van zijn eerste roman zijn lief kwijtraakt, door zijn ouders verstoten wordt en zich in een wereld van seks, drank en drugs stort. Om dan met vallen en opstaan liefde en erkenning na te jagen. In de fictieve schrijver Lenny Stork, het grote idool van Momo, herkent u Wim Helsen.

Zondag 27.11, NPO 3, 20u30