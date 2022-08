In 2017 wint Serena Williams de Australian Open. Ze is op dat moment acht weken zwanger van haar dochter Olympia. Het vijfdelige Being Serena volgt de tennislegende (die onlangs haar pensioen aankondigde) tijdens dat bijzondere jaar. De intieme docu gunt de kijker een zeldzame blik in het privéleven van de tennisster: de bevalling – die via keizersnede verliep – wordt van dichtbij getoond en ook de moeizame maanden erna worden in beeld gebracht, van de eerste trainingen die haar weer klaar moeten stomen voor de wereldtop tot haar relatie met de rijke Reddit-oprichter Alexis Ohanian.

Vanaf donderdag 1/9, Streamz