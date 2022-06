Moll Huntford (Jessie Buckley) is een verlegen vrouw van in de twintig dat zich niet gezien voelt. Ze zit onder de plak van haar bemoeizieke moeder, bij wie ze nog steeds woont, op het Kanaaleiland Jersey. Ze zorgt ook voor haar dementerende vader en klust bij als gids voor bejaarde toeristen. Tijdens haar eigen verjaardagsfeestje, waar haar oudere zus met alle aandacht gaat lopen door aan te kondigen dat ze zwanger is van een tweeling, sluipt Moll weg. Ze trekt naar de plaatselijke nachtclub en gaat aan de zwier met een vreemde. ’s Ochtends, op het strand, probeert die zich aan haar te vergrijpen, maar de knappe outsider Pascal (Johnny Flynn) redt haar. Het is het begin van een onstuimige verliefdheid. En ondertussen waart er een seriemoordenaar rond die het op jonge meisjes gemunt heeft. De politie zit Pascal, de vreemde eend in de plaatselijke bijt, als hoofdverdachte. Maar Moll is ook bepaald niet een doorsneeinwoner.

© National

Wat romantisch begint, muteert algauw tot een koortsige karakterstudie over de menselijke psyche en oerdriften die het in menig jaaroverzicht tot bij de meest onderschatte films schopte. Het mysterie is vernuftig in beeld gebracht, met dank aan de bedwelmende, aardse fotografie van Benjamin Kracun. Debuterend regisseur Michael Pearce neemt de tijd om zijn (bij momenten onnodig meanderende) verhaal op te bouwen – een verhaal dat geïnspireerd is op de terreur van serieverkrachter Edward Paisnel, bijgenaamd het Beest van Jersey, die tussen 1960 en 1971 op het eiland vrouwen en kinderen aanviel.

De Ierse Jessie Buckley (met wie net nog de folkhorrorprent Men in de bioscoop is uitgekomen) is betoverend als muurbloempje Moll. Naar het einde toe valt er helemáál niet meer naast haar te kijken, wanneer Moll haar stilte verbreekt met een oerkreet uit het diepst van haar ziel. En de sensuele schoonheid van het eiland lijkt zo uit een roman van Emily Brontë geplukt. Achteraf zult u een reisje willen boeken naar die mooie kliffen. Maar let dus wel op voor seriemoordenaars.

Zaterdag 2/7, Canvas, 22.15