Bat Eyes

indierock

PIAS

Willen of niet: alles komt terug. Het lp-debuut van het Gentse Bat Eyes voert je mee naar het tijdperk waarin je nog op de mediatheek van de dichtstbijzijnde provinciestad was aangewezen om wekelijks verse muziek in huis of kot te halen. Misschien stanste u toen al indierockgroepen du jour zoals Superchunk en Drop Nineteens op een lege cassette. Hun coole weemoed en weerbarstige maar melodieuze gitaren bloeien bij Bat Eyes wederom op zonder dat er van ordinaire namaak sprake is. Zanger-gitarist Koen Wijnants songs blinken uit in degelijkheid, bassiste Luna De Bruyne toont zich onmisbaar als tweede stem, en zoals dat gitaartje er in Nothing Here uit springt: u wilt er voor wakker gemaakt worden.