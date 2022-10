De storm en het late uur laten Tess niet veel andere keuze: dan maar die dubbel geboekte Airbnb in een van de achterbuurten van Detroit delen met de haar onbekende Keith. Die doet akelig goed zijn best om te bewijzen dat hij geen engerd is, maar je herkent de snoet van Bill Skarsgård, die horrorclown Pennywise speelde in de recente It-films, dus ben je er toch niet helemaal gerust op. De kritische kijker vraagt zich af wat Tess bezielt om op ontdekking te gaan in het sinistere, mogelijk bewoonde gangenstelsel dat vertrekt vanuit een geheime kelderruimte. Maar zo verbrodt hij voor zichzelf het huiverplezier dat Barbarian te bieden heeft. Hetzelfde geldt voor de vele plotwendingen en de Grote Finale Verrassing: het loont om er niet te lang bij stil te staan en gewoon te genieten van deze speelse, mysterieuze horrorfilm. Hier is een regisseur aan het werk die geduldig de spanning en de terreur opbouwt, de kijker met plezier in het ootje neemt en niet bang is om af te kruiden met bizarre en absurde elementen. Geen wonder dat het Brugse genrefestival Razor Reel hier deze week mee opent.

Zach Cregger met Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long Nu op Disney+