In de zwarte komische reeks Bad Sisters (Apple TV+) proberen vier zussen de onmogelijke echtgenoot van zus nummer vijf op verschillende – weinig effectieve – manieren het hoekje om te helpen. Klinkt bekend? De reeks is een remake van de Vlaamse cultklassieker Clan (2012) van Malin-Sarah Gozin, die als executive producer nauw betrokken was bij deze internationale herneming.

Malin-Sarah Gozin:Clan wekte al snel na de release in 2012 internationale interesse. Dat die nadien niet is weggeëbd, is een teken dat de reeks de tand des tijds heeft doorstaan. De thematiek is dan ook nog heel actueel. Ik heb Clan geschreven voor er sprake was van #MeToo. Sindsdien is de vraag naar female driven reeksen alleen maar toegenomen.

Wat hield je rol als executive producer precies in?

Gozin: Productiehuis Caviar verkoopt zijn formats niet zonder zelf als producer of coproducer betrokken te blijven, om zo toch een zekere kwaliteitscontrole te behouden. Dat hield in dat ik als bedenker van het origineel een zitje in de writers room had. Ik heb veel scripts nagelezen en mee gebrainstormd over het geheel: wat behouden we uit het origineel en wat gaan we veranderen? Het was heel fijn om nieuwe ideeën over je eigen reeks te bedenken en eindelijk nog eens tijd door te brengen met de personages. Ze waren vrienden geworden, die ik intussen al lang niet meer had gezien. Bleek dus dat ze naar het buitenland waren verhuisd.

© National

Sharon Horgan, de showrunner die ook de oudste zus speelt, is vooral bekend van de uitstekende sitcom Catastrophe. Speelde dat mee in de beslissing om met haar in zee te gaan?

Gozin: Het doorslaggevende argument was haar benadering van Clan: ze was duidelijk verliefd geworden op de personages en stelde geen dingen voor waar ik me niet in kon vinden. Maar dat vroegere werk schept uiteraard vertrouwen. De executive producers Brett Baer en Dave Finkel, met wie ik zeker nog ga samenwerken, zaten eerder achter New Girl en United States of Tara. En tijdens de eerste brainstormsessies sloot Jonathan Glatzer aan, die als schrijver en producer betrokken was bij Better Call Saul en Succession. Ik speelde mee in de eerste klasse. Een geweldige ervaring.

© National

Bad Sisters is te bekijken op Apple TV+. Een goede thuis, maar er stemmen in Vlaanderen wel bedroevend weinig mensen op af.

Gozin: Dat kan geen probleem zijn: je kunt heel gemakkelijk een abonnement nemen voor een bepaalde periode. (lacht) Ik denk dat het voor de Vlaming interessant is om de remake te zien. We zijn heel trouw gebleven aan het origineel, maar tegelijk is de reeks helemaal anders – door de humor, de cast… Aangezien Sharon Iers is en de reeks zich in Ierland afspeelt, heeft Bad Sisters bovendien een eigen couleur locale, en een soort eigenheid die de kijkers van het origineel zullen herkennen.