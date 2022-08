Leden Kane, GK en Clive

Locatie Verenigd Koninkrijk

Instagram @badboychillercrew

In het kort Raptrio. Amokmakers. Bijna zo populair als Ed Sheeran.

In het lang Ze noemen zichzelf ‘de expliciete Vengaboys’. Ze rappen over zuipen, snuiven en ander onfatsoenlijk gedrag. Ze zien er met hun nektapijten, gouden kettingen en joggings van Lacoste uit alsof ze net een stadionverbod hebben gekregen. En in hun vrije tijd maken ze Jackass-achtige sketches waarin ze gaan vissen, drinkwedstrijden houden en uitwerpselen naar hun manager gooien. Om maar te zeggen: niemand had het succes van Bad Boy Chiller Crew zien aankomen. Zijzelf waarschijnlijk ook niet.

Dat ze in hun thuisstad Bradford enige faam verwierven is weliswaar niet onlogisch. Het trio maakt graag liedjes over de lokale carwash, hun eerste cd verkochten ze in hun favoriete vapeshop en ze specialiseren zich in bassline, een soort hardere, snellere versie van UK garage. Maar sinds hun doorbraakplaat Full Wack No Brakes vraagt ook de rest van de wereld zich verward af wie die vreemde lads zijn. Intussen tekenden ze een contract bij Sony, kregen ze een eigen realityreeks op ITV2, moesten ze met hun recentste mixtape Disrespectful enkel onderdoen voor Ed Sheeran in de Britse albumcharts en kregen ze van Pitchfork het ietwat dubieuze compliment dat ze ‘domheid omzetten in performancekunst’. Hun passage op Pukkelpop kan alle kanten uitgaan (naar eigen zeggen stonden ze nog nooit nuchter op een podium), maar je gaat je in ieder geval niet vervelen.

Een willekeurige quote ‘We zijn geen echte boyband. Er is niets normaals aan ons.’

In concert op 19/8 op Pukkelpop. (J.W.)