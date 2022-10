Avenue 5 seizoen 2

In het tweede seizoen van deze ruimtesatire van showrunner Armando Iannucci (Veep) gaat het er zo mogelijk nog rampzaliger aan toe dan in het eerste. Avenue 5, het ruimtecruiseschip uit de titel, zit op ramkoers met de zon, kampt met een groeiend voedseltekort en is na toegenomen incompetentie niet acht weken, maar acht jaar van de aardbol verwijderd. Houdt ondanks alles het hoofd koel: de piekfijn gecoiffeerde kapitein Ryan Clark, vertolkt door Hugh Laurie, de komiek, acteur, schrijver en muzikant die u kent als de misantropische dokter House uit House, M.D.

© National

Voor wie het zich afvroeg: nee, Laurie vindt Avenue 5 niet beter dan House, M.D. ‘Ik blijf trots op House tot in de kist. Avenue 5 is gewoon een heel ander beest. Niet alleen een heel grappige, maar ook een heel hoopgevende show.’ Hij hoopt dat het optimistische mensbeeld van de HBO-reeks de kijkers opvrolijkt. ‘We zijn allemaal poedelnaakte idioten. We faken, mislukken en liegen ons een weg door het leven. Maar net als Ryan geven we niet op en blijven we rustig ploeteren. Dát is de boodschap van de reeks.’

© National

Zie jij in de plot van Avenue 5 parallellen met de huidige klimaatcrisis?

Hugh Laurie:(denkt na) Misschien denkt iedere generatie hetzelfde, maar ik heb echt het gevoel dat we in zeer interessante tijden leven. We consumeren tegenwoordig zoveel sciencefictionverhalen, verhalen over wereldoorlogen en natuurrampen, dat ik me afvraag of we de realiteit, de échte dreiging, soms niet uit het oog verliezen. In Oekraïne vallen echte bommen op echte steden. Maar wij denken hier nog te vaak dat het leven één grote film is en dat Brad Pitt of George Clooney ons wel komt redden.

Ik stem voor Hugh Laurie.

Laurie: Kan ook. Ik ben alleszins veel goedkoper dan die twee. En zeer punctueel. (lacht)

Avenue 5 werd in volle pandemie gedraaid. Hoe ervoer jij dat op de set?

Laurie: We hadden allemaal wat last van claustrofobie. Door de mondmaskers konden we elkaars gezichtsuitdrukkingen niet zien tijdens het repeteren. Dat was lastig, maar misschien draagt dat net bij tot de manische sfeer van de reeks. En tot de onzekerheid van de hele situatie. Komt er ooit een einde aan deze crisis? vroegen we ons tijdens de pandemie af. Dat vragen de personages in Avenue 5 zich ook voortdurend af.

Je hebt eerder twee afleveringen van House M.D. geregisseerd. Wil je ook voor Avenue 5 de camera weer oppikken?

Laurie: Ik wacht tot iemand het me vraagt, want ik wil me zeker niet opdringen. (lacht) Ik ben zo gefascineerd door regisseren omdat ik onzeker ben over mijn acteerkwaliteiten. Daardoor wil ik voortdurend de job van iemand anders doen. (lacht)

Vanaf dinsdag 11/10, Streamz