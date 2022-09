In deze niet zo dystopische actiethriller sleurt Romain Gavras, zoon van filminstituut Costa-Gavras, je de immer roerige, Parijse banlieues in, en meer bepaald het wooncomplex Athena dat lokale jongeren hebben omgeturnd tot een oninneembaar fort. Gemoederen lopen nog hoger op dan anders wanneer een jonge, Algerijnse knul omkomt bij politiegeweld, het sein voor Karim en diens al even kwade copains om een raid op het flikkenkantoor te plegen en de powers that be de oorlog te verklaren. Gavras laat de vuurpijlen, molotovs en zijn kinetische camera furieus door het zwerk zwieren, met indrukwekkende, uit long takes opgetrokken actiescènes die je te midden het tumult, de razernij en de chaos droppen. Alleen doet hij dat zo uitgebreid en maniakaal dat hij de personages, de dramatiek en de hete hangijzers – racisme, armoe en geweld – pardoes voorbij raast. Tot de uitputting dreigt. Voor diepgang of catharsis is dan ook geen tijd in deze manische melange van John Carpenters Assault on Precinct Thirteen en Les misérables van Ladj Ly, die mee het scenario pende en de amateuracteurs coachte. Maar energiek en overrompelend is het zeker, met een beginscène die je meteen een (te) rake uppercut verkoopt. Allons, enfants de la manie.

Athena ** Romain Gavras met Dali Benssalah, Ouassini Embarek, Sami Slimane Vanaf 23/9, Netflix