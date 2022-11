As Told By Reine

De muziekindustrie steekt opnieuw de hand in eigen boezem tijdens As Told By, een reeks kritische panelgesprekken over de sector georganiseerd door Trix. Deze keer mag moderator, journalist en podcastmaker Reine Elisabeth Nkiambote het gesprek in goede banen leiden.

Reine Elisabeth Nkiambote: Ik heb zelf al twee podcasts, What’s Up With – Reine? en Yaya Talks, die ik samen met Tracy Bibo-Tansia presenteer. De As Told By-gesprekken zullen achteraf ook als podcast verschijnen, maar ze worden opgenomen met een livepubliek dat ik zal moeten entertainen. Gelukkig doe ik dat heel graag. (lacht)

We hoeven dus geen droge, De Zevende Dag-achtige gesprekken te verwachten?

Nkiambote: Zeker niet. Ik ben een spontane en betrokken moderator, en gezien de onderwerpen zal ik ook een beetje het perspectief van de jonge muziekfan vertegenwoordigen.

Dat komt meteen van pas tijdens de eerste talk getiteld De nieuwe gatekeepers: hoe hedendaagse popcultuur gevormd wordt.

Nkiambote: Vandaag kan iedereen op zijn toiletpot een TikTok-hit scoren. Het is veel makkelijker geworden om een fanbase op te bouwen zonder eerst langs de traditionele gatekeepers te passeren. Met alle respect, maar als jongeren een nieuwe artiest ontdekken op Spotify of TikTok, gaan ze niet eerst een Knack Focus kopen om te lezen wat de muziekjournalisten ervan vinden. (lacht) Het publiek zal zelf wel beslissen wat hot en wat not is.

Bedankt voor deze professionele identiteitscrisis. Snel over naar de andere talks.

Nkiambote: (lacht) De tweede talk gaat over trendhoppen en baiting, een term die ik nog niet kende, maar die heel actueel is. Van zodra iets hip wordt, springt de rest van de muziekindustrie mee op de kar om er geld uit te slaan. Kijk maar naar het nieuwe album van Beyoncé, waarmee ze duidelijk een lgbtqia+-publiek probeert aan te spreken. Je zou je kunnen afvragen of ze dat doet uit oprechte appreciatie of uit opportunisme. En dan zal er ook nog gediscussieerd worden over cancel culture en hoe sommige artiesten er alsnog in slagen een comeback te maken.

Wat hoop je teweeg te brengen met As Told By?

Nkiambote: Ik hoop vooral dat veel rockisten komen luisteren. (lacht) Het zou fijn zijn als we een brug zouden kunnen slaan tussen verschillende stemmen en hen op een genuanceerde manier met elkaar in dialoog kunnen laten gaan. De muziekindustrie evolueert, en maar goed ook. Het kan altijd nog beter.