Arctic Monkeys in vijf stadia

Nog tot zondag maakt u via onze site kans op een duoticket voor de exclusieve showcase van Arctic Monkeys op maandag 10/10 bij Studio Brussel. Alex Turner en co. stellen er hun zevende worp The Car voor. Wij zijn vooral benieuwd welke nieuwe fase die zal inluiden voor ’s werelds laatste grote rockband. Vijf eerdere episodes.

2005-2007: De postpunkfase

De sound Snelle, hoekige gitaarriffs naar het voorbeeld van The Libertines en The Strokes.

De song I Bet You Look Good on the Dancefloor, de knalsingle die voorafgaat aan Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, nog altijd een van de snelst verkopende debuutalbums uit de Britse muziekgeschiedenis. Op opvolger Favourite Worst Nightmare diepen de Monkeys hun speelse postpunkgeluid verder uit.

De look van Alex Turner Puistenkop. Beatlescoupe. Te kleine polo’s.

2009-2010: De stonerfase

De sound Woestijnrock voert de boventoon op Humbug, de weinig evidente derde van Arctic Monkeys, niet toevallig opgenomen bij QOTSA-opperhoofd Josh Homme in Joshua Tree.

De song Het holderdeboldernummer Pretty Visitors, waarin Alex Turner zijn publiek vergelijkt met een slangenkuil. Desalniettemin een fan favourite.

De look van Alex Turner Lang, verwilderd kapsel. Stonede podiumhouding. (Pukkelpop 2009, iemand?)

2011-2012: De cowboyfase

De sound Classic rock met referenties naar cowboyfilms en lyrics die van Johnny Cash of Patsy Cline hadden kunnen zijn. De apenjaren zijn definitief voorbij.

De song Suck It and See, titelsong van de vierde en misschien wel meest onderschatte Arctic Monkeysplaat tot dusver.

De look van Alex Turner Eerste tekenen van een kuif. Leren jekker. Vreemd genoeg geen cowboylaarzen.

2012-2013: De Amerikaanse fase

De sound Stadionrock met vette knipogen naar hiphop en r&b is wat Arctic Monkeys voorschotelt op sleutelplaat AM, die tot ver over de grote plas scoort. Alex Turner begint zich een veramerikaniseerd Brits accent aan te meten waar linguïstische analyses van worden gemaakt.

De songDo I Wanna Know?, met bijna 1,5 miljard streams veruit het meest beluisterde Arctic Monkeys-nummer op Spotify.

De look van Alex Turner Een volbloed Elvis-vetkuif, die hij tijdens concerten ostentatief kamt.

2018-heden: De croonerfase

De sound Er schuilde al langer een crooner in Alex Turner – zie zijn zijproject The Last Shadow Puppets met Miles Kane – maar op Tranquility Base Hotel & Casino ontbolstert die pas helemaal.

De song Het titelnummer, dat klinkt als de soundtrack bij een scifi-film van Stanley Kubrick. There’d Better Be a Mirrorball, de eerste single uit het nakende zevende album The Car, lijkt alvast op méér croonerballades te wijzen. Minus de scifi.

De look van Alex Turner Na een afwezigheid van enkele jaren poseert Turner bij de aankondiging van Tranquility Base plots met een goatee. Daar wordt een onlinepetitie tegen gevoerd. Niet onterecht.

1×2 tickets Arctic Monkeys @ StuBru Live Live Speel onze grote Arctic Monkeys-quiz en win een duoticket voor de showcase op maandag 10/10 bij Studio Brussel. Alle info: knackfocus.be/AM.

2 © National

3 © National

4 © National