Anne is een onzekere twintiger die stilaan de grond onder haar voeten voelt verdwijnen. Haar werk in een kinderdagverblijf vindt ze fijn, maar de liefde die ze van de kinderen krijgt, wordt besmeurd door de veroordelende blikken van haar strenge collega’s. Ook op privégebied loopt het niet altijd gesmeerd. Gelukkig kan ze haar problemen soms even vergeten met parachutespringen. Houvast vinden in een vrije val lijkt misschien een wat geforceerde metafoor, voor regisseur Kazik Radwanski is het de vliegende start van een intieme karakterstudie. De Canadese indiecineast zit de labiele twintiger Anne dicht op de huid met zijn opgejaagde montage en schokkerige close-ups. Deragh Campbell vindt voor haar kwetsbare titelrol perfect het midden tussen serieus, spontaan en speels. De combinatie van Radwanski’s instinctieve regie en haar subtiele vertolking maakt dat Anne at 13,000 Ft. een verrassende hoogvlieger is.

Kazik Radwanski met Deragh Campbell, Matt Johnson, Lawrene Denkers Te zien in de reeks Please Release Me, alle info: pleasereleaseme