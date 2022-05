Vorig jaar bakte Angel Olsen een ep met eightiescovers van onder andere OMD en Men without Hats. Trage, vereenzaamde covers weliswaar, maar toch: een zoveelste bewijs dat de Amerikaanse zangeres de spanningsboog in haar zwaarmoedige oeuvre zowel stilistisch als emotioneel gevarieerd weet te houden. Op Big Time hoor je Olsen de finesses van haar kunst verder aanscherpen, en hoopvol de frisse lucht inademen die een plensbui heeft meegebracht. ‘Guess I had to be losing to get here on time’, zingt ze in de bezadigde country van het titelnummer. In All the Good Times breekt een straaltje Memphis-soul door, en ook de lieflijke strijkers in All the Flowers evoceren aanvaarding en tederheid. Die sentimenten sijpelen zelfs door in This Is How It Works, een song over het verdriet om haar overleden moeder.

Big Time americana Jagjaguwar