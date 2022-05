Al vroeg in American Honey gebaart Shia LaBeouf, die een buitenbeentje uit de Midwest speelt, naar zijn wijde flanellen broek met brede, opzichtige bretellen: ‘Niet te Donald Trumpish?’ Deze rauwe, wervelende, in Cannes met de juryprijs bekroonde roadmovie van de Britse regisseur Andrea Arnold is een preventieve visie op Trumps Amerika. Een jonge vrouw genaamd Star (Sasha Lane, die door Arnold tijdens spring break op een strand uit de vergetelheid werd geplukt), loopt weg van haar armoedige thuisfront vol rednecks en sluit zich aan bij een bende verwilderde tieners die tijdschriftabonnementen van deur tot deur verkopen. Terwijl ze als nomaden op de dool in een busje het Amerikaanse heartland doorkruisen, flirten, ruziemaken, roken en zingen over ‘bitches neuken’ en ‘moneys maken’, lichten ze potentiële klanten op en dragen ze hun winsten over aan de gemene Krystal (Riley Keough) en de charmante Jake (LaBeouf), die Star schijnbaar ook op andere manieren bevredigt. Arnold ploegt de Amerikaanse iconografie van sproeiers, sterren en strepen en vieze oude witte mannen met stetsons om tot een eigentijdse weerspiegeling van de verrotte American dream. Haar durf loont bijna drie uur de moeite. Zelden werd Amerika met zoveel audiovisuele bravoure en verbeeldingskracht op het scherm geborsteld.

Vrijdag 3/6, 00.15, NPO3