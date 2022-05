Als Kit Sebastian niet bestond, had Wes Anderson hen wel uitgevonden

Ze houden van Turkse psychedelica, Frans chanson, Braziliaanse tropicália en Italiaanse pop, eigenlijk alles met het patina van andere tijden, een beetje zoals Wes Anderson graag een charmant verleden construeert in films als The Grand Budapest Hotel of The French Dispatch. Welkom in de muzikale wonderkamer van Kit Sebastian, volgende week te bezichtigen op Unwind.

Gooi een bussel sixtiesmelodieën in een bouillon seventiesklanken, kruid het af met verleidelijke zang in het Turks, Engels en Frans, en je komt uit bij wat het Londense duo Kit Sebastian serveert op zijn albums Mantra Moderne (2019) en Melido (2021). ‘Ik hou van Turkse zang. Het is een zeer muzikale taal, heel romantisch en percussief’, zegt de Britse multi-instrumentalist Kit Martin (28) over zijn zoektocht in 2018 naar een zangeres met Anatolische wortels. Uiteindelijk vond hij Merve Erdem (31) waar iedereen elkaar vindt: op Facebook. Erdem is geboren in Istanbul, studeerde in Rome, woonde een tijdlang in de VS en was pas twee weken naar de Britse hoofdstad verhuisd toen ze in een Facebookgroep voor Turkse inwijkelingen Martins zoekertje opmerkte. ‘Kit had er een YouTube-link naar een song van Turks seventiesicoon Selda Bagcan bij gezet, Yaz gazeteci yaz. Dat prikkelde mijn aandacht. En hij zag er wel een coole, te vertrouwen gast uit, dus besloot ik mijn kans te wagen.’

En hoe wist je dat je de juiste match had, Kit?

Kit Martin: Ten eerste omdat Merve me géén video had doorgestuurd waarin ze allerlei atletische kunstjes uithaalde met haar stem. Ik was al een tijd op zoek, en alle kandidaten die al de revue gepasseerd waren, dachten blijkbaar dat ik op zoek was naar een zangeres genre Beyoncé. Terwijl ik een stem met persoonlijkheid wilde, niet per se iemand die met toonladders kan stunten. Maar het was vooral onze gedeelde liefde voor cinema die voor de klik zorgde.

Merve Erdem: Ik heb film gestudeerd in Rome, en Kit is net als ik dol op oude Italiaanse en Franse cinema. We halen er veel inspiratie uit.

Mijn allereerste gedachte bij Kit Sebastian was: een groep die Wes Anderson had kunnen uitvinden.

Erdem: O, dankjewel, dat is een compliment!

Martin: (grijnst) Esthetisch zitten we zeker op dezelfde lijn, ja. Films zijn heel belangrijk in ons creatieproces, ze zorgen vaak voor onze vertrek- of referentiepunten. Niet verhalend, maar wel om in de juiste sfeer of het juiste gevoel te raken. Een goede filmscène geeft mij dezelfde inspiratie als een originele klank of melodie.

Hoe verhouden jullie je tot andere hedendaagse bands die elementen uit Turkse seventiesmuziek en psychedelica gebruiken, zoals Altin Gün en Gaye Su Akyol?

Martin: Ik ben fan van Altin Gün, sowieso – ritmisch heel strak, geweldige synthesizerklanken – maar Turkse muziek is eigenlijk maar één deeltje van onze invloeden, één stukje in de internationale puzzel die onze sound is.

Erdem: We houden bijvoorbeeld erg van Braziliaanse muziek, en dan vooral de tropicália van eind jaren zestig. Maar ook Frans chanson, Italiaanse pop, jazz… We zijn besmet door muziek uit de héle wereld.

Martin: En mag ik ook iets zeggen over psychedelica? Ik vind dat een nogal luie term. Alles wat buiten het klassieke gitaar-drums-baspatroon valt en niet rechttoe rechtaan klinkt, krijgt al snel het etiket ‘psychedelisch’ opgeplakt. Maar wanneer wij Zuid-Amerikaanse ritmes of Noord-Afrikaanse instrumenten in onze muziek gebruiken, is dat geen gimmick. We doen dat uit interesse en oprecht respect voor die culturen. Het zijn de bijzondere kleuren die me interesseren, niet per se het ‘anders zijn’, snap je? Ik hou wel van psychedelica, maar wij koesteren geen hippiedroom. (glimlacht)

Waar komt jullie fascinatie met ‘wereldmuziek’ vandaan?

Martin: Ik ben geboren in Engeland maar heb dankzij mijn ouders een groot deel van mijn leven op het Franse platteland doorgebracht. Daar was geen internet, en op zoek naar verstrooiing ging ik vaak in kleine winkeltjes of op rommelmarkten in de platenbakken neuzen. Veel Angelsaksische pop vond je daar niet. (lacht) Mijn interesse voor andere talen en culturen is zo begonnen.

Erdem: De Turkse popmuziek waar ik mee opgegroeid ben, is sowieso erg internationaal beïnvloed, door West-Europa, door de Balkan, het Midden-Oosten… Aangeboren nieuwsgierigheid en veel reizen doen de rest.

Jullie spelen op de eerste editie van een nieuw Belgisch festival, Unwind. ‘Slow is more’, luidt de slogan daarvan. Wat kan er voor jullie die dag bijdragen aan een ontspannende ervaring?

Martin: Geef mij een sauna en een gezichtsmaskertje, en ik ben tevreden! Sorry, dat is misschien niet het rock-’n-rollantwoord dat je verwachtte. (lacht)

Erdem: Bloemen moeten er ook zijn, sowieso.

Dan toch een beetje flowerpower?

Erdem: (lacht) Welja. Telkens als we optreden, moeten er bloemen mee op het podium. Ze zorgen niet alleen voor kleur en warmte, ze zijn ook een fijne manier om een nieuwe stad te ontdekken: op zoek gaan naar het beste bloemenwinkeltje. En met een mooi boeket voel je je overal meteen thuis.