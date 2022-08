Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander

Hoe zagen de kunst en cultuur van de Duitse Weimarrepubliek (1919-1933) eruit, en welke impact hadden ze? Het zijn complexe topics om weer te geven, maar zoals de vreemde titel van dit retrospectief al suggereert krijg je drie expo’s voor de prijs van één. Er zijn design, film en architectuur van de jaren twintig van de vorige eeuw.

Er zijn de avant-gardisten van de Neue Sachlichkeit, die door de nazi’s nadien als ‘ontaarden’ werden afgedaan. Plus: er is het onvoltooide magnum opus Menschen des 20. Jahrhunderts van fotograaf August Sander als expo-in-de-expo. Samen flitsen ze je terug naar een woelige, maar cruciale periode van ideologische clashes, groeiend populisme en manipulatieve massamedia, waarbij het akelig makkelijk is om de link te leggen met vandaag. Welkom in het anti-utopia van Otto Dix, Paul Hindemith, Bauhaus en co.

Centre Pompidou – Parijs Tot 5/9