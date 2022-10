Alleen Elvis blijft bestaan

Al lijkt voor het gevierde praatprogramma van Thomas Vanderveken stilaan hetzelfde te gelden. Het vorige seizoen van Alleen Elvis sloot hij af met een van zijn eigen helden, Stephen Fry, maar ook voor de twaalfde editie wist de interviewer tien klinkende namen naar de Reyerslaan te lokken. Het format blijft ongewijzigd: negentig minuten lang vertellen de gasten over wat hen raakt en inspireert aan de hand van een rist beeldfragmenten. Strafpleiter Nina Van Eeckhaut bijt ditmaal de spits af. Meer dan twintig jaar geleden trad ze in de voetsporen van haar vader en vandaag is ze met stip een van de bekendste strafpleiters van ons land. Schuiven later ook aan bij Vanderveken: ontwerpster Murielle Scherre, presentator Joris Hessels, actrice Marie Vinck en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui.

Zaterdag 15/10, Canvas, 23.35