Een all-inhotel is een bijzondere biotoop. Voor rijke toeristen is het een plek om onbeschaamd egoïstisch te zijn, te vreten in plaats van te eten. Voor medewerkers is het een plaats waar zowel vriendschappen gesmeed worden als dromen een stille dood sterven. Dat toont All-in, de documentaire waarin de Belgische filmmaker Volkan Üce twee seizoenskrachten volgt: Ismail en Hakan. De ene leeft op in deze oppervlakkige setting die kapitalistische vluchtfantasieën genereert en waar niemand zich geneert, de andere kwijnt weg onder de leegheid van dat bestaan. Hij voelt zich een vervangbare radar in een perverse toeristendroom die hotelstewards tot slaven vermaalt. All-in schiet een onthutsend vakantiekiekje dat de mooie en de minder mooie kanten van de Turkse Rivièra toont.

Zondag 12/6, 22.05, Canvas