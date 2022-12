Alice in Borderland – seizoen 2

Alice in Borderland is gebaseerd op de razend populaire manga van de Japanse schrijver-tekenaar Haro Aso, over een vriendengroep die naar een verlaten versie van Tokio wordt getransporteerd en een reeks survivalgames moet spelen willen ze levend en wel huiswaarts keren. Geen wonder dus dat de dystopische actieserie net als Squid Game populair werd tijdens de lockdown in Azië en daarbuiten. In het tweede seizoen dalen hoofdrolspelers Ryohei en Yuzuha nog dieper in het konijnenhol van Borderland af. De resterende spelers uit de eerste spelronde – en dat zijn er niet bijster veel – moeten strijden in een nog gevaarlijkere spelfase. Of er ooit een einde aan komt, is niet zeker. Dat het nog bloederiger en chaotischer wordt, dan weer wel.

Vanaf donderdag 22.12, Netflix