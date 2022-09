Als de bedoeïenen (en hun afstammelingen) uit Mali en Niger hun muzikale tradities mogen verweven met westerse rock, dan mogen wij het omgekeerde doen. Dat was het idee van de Frans-Amerikaanse globetrotter, muzikant en producer Thomas Attar Bellier toen hij in Parijs Al-Qasar (‘Het Paleis’) uit de grond stampte. Het bont allegaartje dat hij daartoe verzamelde, met ambassadeurs uit Marokko en Egypte, maar ook Lee Ranaldo van Sonic Youth en punklegende Jello Biafra, trekt op Who Are We? ten strijde in de kleuren van de republiek Psychedelistan. Geel voor het woestijnzand dat opstuift in Awtar Al Sharq, kobaltblauw voor de oriëntaalse surfgitaren in Benzine, zwart voor de mystiek van Black Sabbath, als een waas over Awal en Sham System gedrapeerd.

Who Are We? psychrock/global Glitterbeat