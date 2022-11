Op hetzelfde label als de neopostpunkers van Yard Act, maar dan aan de andere kant van de kantinetafel: Acid Klaus, het alias van de sarcastische Engelse producer en ‘culturele oproerkraaier’ Adrian Flanagan. Vanuit Sheffield lost hij een conceptplaat over – om het met de ondertitel te zeggen – The Imagined Career Trajectory of Superstar DJ & Dance Pop Producer, Melvin Harris. Dat fictionele kader schenkt Flanagan het motief om puur voor de gein een re-enactment van acid house, techno, rave en electro anno 1987-1990 op te voeren, met alle obligate drumcomputers, bassynthesizers en andere analoge apparatuur. Acid Klaus paart danseuforie evenwel aan melodie, waardoor zelfs stadsgenoot Richard Hawley bereid was mee te doen.

Acid Klaus *** Step on My Travelator electro/rave Zen F.C.