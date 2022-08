Achter de schermen

Generatie Nu zit er weer op. Of toch bijna. Maak kennis met Tina Herbots, de fotografe die al dat talent de hele zomer lang voor haar lens kreeg.

Tina Herbots: Een hele eer, zeker als je het rijtje fotografen ziet die me zijn voorgegaan. Bovendien zijn de mensen die ik mocht fotograferen stuk voor stuk grote talenten die echt iets teweeg brengen. Het was heel fijn om hen thuis over de vloer te krijgen.

Thuis, zeg je?

Herbots: Ja. Het is niet omdat je in Generatie Nu zit, dat je super extravagant bent of graag in de belangstelling staat. Nonkels-regisseur Jelle Gordyn staat bijvoorbeeld liever áchter de camera. Ik wilde hen dus niet in allerlei zotte poses dwingen, maar een comfortabele, huiselijke setting creëren. Dat mag je letterlijk nemen: ik heb iedereen in mijn keuken gefotografeerd. Veel gezelliger dan in een professionele studio.

Had je meteen een duidelijk concept voor ogen?

Herbots: Laat ons zeggen dat ik eerst wat heb geëxperimenteerd met mijn lief als model. (lacht) Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor licht en water, dus heb ik water op een spiegel gelegd om te zien wat er dan gebeurt. Een heel avontuur, want na de fotoshoot moest het model me telkens helpen om zo snel mogelijk met de spiegel door mijn huis te wandelen en het water op mijn terras te laten weglopen.

Het is ook even misgelopen met de spiegel, hoorde ik.

Herbots: Tijdens de tweede shoot, met danser Misha Demoustier, is de spiegel inderdaad gesneuveld. Dat dat uitgerekend bij hem gebeurde, is allicht geen toeval. Hij is, euh, nogal beweeglijk. (lacht) Gelukkig was het gewoon een exemplaar van Ikea en dus makkelijk vervangbaar. Al heb ik de nieuwe spiegel toch net iets steviger op de tafel gelegd.

Over welke foto’s ben je het meest tevreden?

Herbots: De laatste reeks, met muzikante Ila. Het zonlicht scheen heel mooi binnen die dag en Ila heeft een heel sterk, fotogeniek gezicht, met donker haar en lichte ogen. Het perfecte plaatje, en een ideale afsluiter.

Wat brengt de toekomst, nu Generatie Nu achter de rug is?

Herbots: Naast mijn fotografiewerk manage ik ook artiesten. Onder meer Aili, met wie ik binnenkort naar Japan trek. In de eerste plaats als manager, maar ik kan het niet laten om mijn fototoestel mee te nemen.

Tina Herbots Geboren in 1993. Woont in Borgerhout. Afgestudeerd als filmmaker aan Sint-Lukas. Werd op haar achttiende huisfotograaf van de AB. Ook bekend van haar portretten van onder meer Ikraaan, Tsar B, Mauro Pawlowski en Glints en videoclips voor Jaguar Jaguar en WWWater. Daarnaast ook muziekmanager bij Rockoco.

