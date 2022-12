A White, White Day

Schrijver-regisseur Hlynur Pálmason (Winter Brothers en recent nog de missionarisfilm Godland) gooide in 2019 hoge ogen in Cannes met deze ijzige psychologische thriller, tevens toen de IJslandse Oscarinzending. Centraal staat politieagent Ingimundur (Ingvar Eggert Sigurdsson), die met verlof is na de dood van zijn vrouw bij een auto-ongeluk. Zijn robuuste mannelijkheid en opgekropte verdriet staan in schril contrast met de liefde en genegenheid die hij koestert jegens zijn achtjarige kleindochter. Terwijl hij door een doos vol oude prullaria bladert, ontdekt hij het bewijs van wat hij altijd al wel vermoedde: dat zijn vrouw een affaire had. Met iemand met wie hij voetbalt nog wel. Een fascinerende karakterstudie vol vreemde, onheilspellende camerastandpunten van het witter dan witte IJsland die haar meest clevere twists tot vlak voor de aftiteling bewaart.

Zaterdag 10.12, Canvas, 00u10