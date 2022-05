A Story Called Gomorrah

Het begon allemaal met het boek Gomorrah, dat in 2006 de Italiaanse samenleving dooreenschudde en schrijver Roberto Saviano noopte om in het verborgene te gaan leven. In 2008 kwam er een rauw-realistische verfilming die de wereld rondging, maar de commercieel grootste klapper was een tv-serie die tussen 2014 en 2021 aan 190 landen werd verkocht. Een jaar na het vijfde en laatste seizoen vormt deze docureeks het sluitstuk van de franchise die vijftien jaar lang een ongenadig licht liet schijnen op het reilen en zeilen binnen de Zuid-Italiaanse maffia. Niet-ingewijden starten misschien beter elders, maar toch is dit verhaal voor iedereen interessant, omdat het begint en eindigt met de moed van één mens. Hoewel de maffia hem met de dood bedreigde en hij moest onderduiken, schreef Roberto Saviano na zijn boek ook mee aan het scenario voor de film en kwam hij zelf met de reeks op de proppen. Tussendoor nam hij in het eveneens geadapteerde ZeroZeroZero (2013) de internationale cocaïnehandel onder de loep. Hadden we maar allemaal zijn overdrachtelijke ballen.

Vanaf woensdag 25/5, Streamz