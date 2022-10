A Plague Tale: Requiem

De opvolger van A Plague Tale: Innocence, ook wel eens ‘de beste videogame van 2019 die niemand gespeeld heeft’ genoemd. Denk: The Last of Us, maar dan in het middeleeuwse Frankrijk, waar een meisje en haar kleine broer proberen te ontsnappen aan de inquisitie, de pest en de ratten. Héél veel ratten: volgens de makers zullen er in deze opvolger 300.000 knaagdieren te zien zijn, ‘zestig keer meer dan in het eerste spel’. Inzake promopraat is dat eens een keer iets anders.

Vanaf 18/10 beschikbaar op alle platformen