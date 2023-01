Van 30.01 tot 05.02 presenteren podia van Deerlijk tot Deinze, van Leuven tot Lessines vaderlandse muziek, maar in Sint-Niklaas, gaststad van de Week van de Belgische Muziek, gaan ze nog net iets harder. Studio Brussel kampeert er een week in De Casino Café en natuurlijk zakken ook een pak artiesten af naar de Oost-Vlaamse stad, onder wie The Haunted Youth, Goose en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. Op dinsdag 31.01 staat rapper Yong Yello in De Casino. Wij mogen 5 duotickets weggeven voor dat concert.