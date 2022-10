Het Brugse filmfestival dat gespecialiseerd is in de betere cult- en genrefilm tout court focust dit jaar onder meer op eten. Dat betekent in Feed Me, Eating Miss Campbell en Family Dinner allicht iets anders dan in Dagelijkse kost. Mad Heidi speelt zich dan weer af in een dystopisch Zwitserland. De docu Lynch/Oz dissecteert nauwkeurig de obsessie van regisseur David Lynch met The Wizard of Oz. Openingsfilm is dit jaar de gehypete Airbnb-horror Barbarian. En mocht u nu nog niet geloven dat de organisatoren weten wat er in 2022 écht griezelig is, dan staan er met Influencer en #NO_FILTER ook twee films over onlinecelebrity’s gepland. Wij mogen 5 duotickets voor een film naar keuze weggeven voor het Razor Reel Flanders Film Fest, van donderdag 27/10 tot zaterdag 5/11.

knackfocus.be/trakteert