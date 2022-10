‘Zonder de countryfranjes van zijn eerste platen toont Marlon Williams zich artistiek pas echt klaar voor de lange termijn’, zo oordeelden wij onlangs over My Boy, het nieuwe album van de Nieuw-Zeelander. Wij mogen 5 duotickets weggeven voor de passage van Marlon Williams op zaterdag 12/11 in de Trix in Antwerpen.

knackfocus.be/trakteert