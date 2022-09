4x Pinokkio

Drie films én een game: ‘s werelds favoriete houten leugenaar is momenteel overal.

Pinocchio

Vanaf donderdag 8/9 op Disney+

Ofwel sluit het verhaal van een marionet die graag een echte jongen wil zijn, wordt opgeslokt door een walvis en zijn neus ziet groeien bij elke leugen goed aan bij de tijdsgeest, ofwel is het puur toeval, maar iedereen is Pinokkio aan het verfilmen. (Twee jaar geleden was er ook al de versie van Gomorra-regisseur Matteo Garrone.) Ook Disney komt, enigszins voorspelbaar, met een CGI-interpretatie van hun gelijknamige klassieker uit 1940, met Back to the Future-legende Robert Zemeckis aan het stuur, Joseph Gordon-Levitt als Japie Krekel en Tom Hanks als Geppetto met een gek snorretje.

© National

Pinocchio

Vanaf vrijdag 9/12 op Netflix

Allicht de Pinokkio-verfilming waar het hardst naar uitgekeken wordt. Al was het maar omdat hij al veertien jaar in de maak is. Guillermo del Toro besloot er een donkere, antifascistische stop-motionfilm van te maken die zich afspeelt in het Italië van Mussolini en wist zich alvast goed te omringen, met onder meer Ewan McGregor, Christoph Waltz, Cate Blanchett en Tilda Swinton in de stemmencast en een Pinokkio die daadwerkelijk op een houten marionet lijkt.

Pinocchio: A True Story

Te koop op DVD

Behalve Pinocchio en Pinocchio was er dit jaar ook Pinocchio: A True Story, een animatiefilm die enkel een DVD- en VOD-release kreeg. Daar is een verklaring voor. Nog voor de film verscheen, doken memes op over de bizarre tongval van Pinokkio, die om onduidelijke redenen werd ingesproken door Pauly Shore, een 54-jarige acteur die vooral bekend is van comedy’s uit de nineties. Het internet vatte zijn stemmenwerk samen als ‘een kruising tussen een ninetiesskaterkid uit de Valley, Lola Skumpy en Big Mouth’ dan wel de ‘de yassification van Pinokkio’.

© National

Lies of P

In 2023 te verkrijgen voor PlayStation 5, Windows PC en Xbox Series X

Volgend jaar mogen ook gamers aan de slag met de marionet. Lies of P belooft een Bloodborne-achtig horrorspel te worden waarin je je als Pinokkio al vechtend een weg door een apocalyptische stad dient te banen op zoek naar Geppetto. Al lijkt er tot nu toe minstens evenveel aandacht te gaan naar de looks van Pinokkio, die er voor de verandering uitziet als een knappe, mysterieuze emojongen met de kaaklijn van Timothée Chalamet.