Het einde van het festivalseizoen betekent gelukkig ook het begin van het clubnajaar. Botanique haalt meteen Working Men’s Club naar ons land, het nieuwste Britse rocksnoepje. Postpunk uit de buurt van Manchester, maar dan wel van het soort dat beïnvloed is door rave, New Order, Pulp en LCD Soundsystem. ‘A promise of fun things to come’, aldus The Quietus.

11/9, Botanique, Brussel, botanique.be