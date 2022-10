De artiest die met Calm Down ónze zomerhit van 2022 afleverde. (Excuses, Margriet.) De golden boy van de afrorave (22 nog maar) kreeg al lof van Rihanna, Drake en Obama en werkte samen met FKA Twigs, Selena Gomez en Kaytranada. Of als u het liever van Pitchfork hoort: ‘Rema is leading the next generation of Nigerian pop.’

13/10, La Madeleine, Brussel, la-madeleine.be