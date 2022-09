Een ode aan A Bug’s Life en Honey, I Shrunk the Kids, maar dan in spelvorm. In Grounded, een survivalgame die zich afspeelt in de jaren negentig, moet een groep kinderen in de achtertuin proberen te overleven nadat ze om mysterieuze redenen tot mierengrootte gekrompen zijn. Bestaat al twee jaar als preview, met groot succes, en is nu eindelijk beschikbaar als afgewerkte game. Zeker de coöperatieve multiplayer voor vier spelers is fun in zijn puurste vorm.

Vanaf 27/9 beschikbaar op Xbox en pc