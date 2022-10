4. ‘Een jonge DiCaprio in mijn Poe-verfilming’

Geen Belg zette vaker bloederige horror en waanzin om in bezwerende filmpoëzie dan Fabrice Du Welz, regisseur van Calvaire, Vinyan en Alléluia. Als Del Toro hem zou vragen, zou hij zelf graag de peetvader van de horror verfilmen.

Fabrice Du Welz: Ik droom er al sinds mijn adolescentie van om The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket te verfilmen, de enige roman van de Amerikaanse gigant Edgar Allan Poe. Opgejut door straffe zeemansverhalen en verteerd door de zucht naar avontuur klimt de jonge Arthur daarin als verstekeling aan boord van een walvisvaarder, waarop hij van het ene huiveringwekkende avontuur in het andere tuimelt. Ik blijf hopen op een film die zo veel succes heeft dat ik daarna Arthur Gordon Pym kan draaien.

In mijn herinnering werd ik als jonge gast écht koortsig van Poes roman.

Welk effect had Poe op de jonge Fabrice?

Du Welz: Poe was de grootste romantische dichter van zijn tijd. Ik was in de ban van figuren zoals hij en Baudelaire, die trouwens die roman naar het Frans vertaald heeft. Poes onwaarschijnlijke donkerte fascineert me, zijn krachtige verbeelding sleurt me mee. Bijna al zijn gedichten en kortverhalen bevielen me maar van Arthur Gordon Pym raakte ik in trance. In mijn herinnering werd ik er écht koortsig van.

Wat vind je er zo bezwerend aan?

Du Welz: Het is grote literatuur én een avonturenverhaal boordevol actie. Jules Verne maar met een machtige, huiveringwekkende, mysterieuze dimensie. Zo ontdekken ze op een gegeven moment een land waar zeer vreemde mensen met kannibalisme flirten. Het boek is pure survival maar tegelijk is het een initiatieroman met aardrijkskundige mysteries, de gruwelijke geheimen van de oceaan en vreemdsoortig leven. En dat alles komt samen in een zotte poëzie. Niet voor niets waren de Franse en Belgische surrealisten in de jaren dertig gek op dat boek.

Wie is jouw ideale Arthur Gordon Pym?

Du Welz: De Leonardo DiCaprio uit de tijd van de The Basketball Diaries en What’s Eating Gilbert Grape? De jonge Timothée Chalamet? Het probleem is dat Arthur een jaar of vijftien is. Ik denk dat je haast verplicht bent om via een wilde casting op zoek te gaan naar nieuw talent.

Maar eerst die hit regisseren.

Du Welz: Exact. Ik ben gemotiveerder dan ooit om te veranderen en populairdere films te maken zonder mezelf te verloochenen. Mijn volgende film, Maldoror, is vrij geïnspireerd op de affaire-Dutroux en kijkt door de ogen van een jonge rijkswachter naar de politieoorlog. Daarnaast broed ik op een project over de rubberepisode vóór Congo een Belgische kolonie werd. Geen cineast heeft die vergeten geschiedenis al durven op te rakelen. Het is hallucinant wat er in die periode van totale straffeloosheid allemaal is gebeurd.