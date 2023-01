Wat Alien was voor de filmwereld, was Dead Space voor games. Geen spel dat ooit dichter kwam bij de sfeer en horror van Ridley Scotts film dan het scifisurvivalspel uit 2008 over een reddingsmissie op een verlaten ruimteschip. Vijftien jaar later krijgt de gameklassieker een complete remake die, afgaande op de trailer, exáct zo verontrustend is als we gehoopt hadden.

Verschijnt op 27.01 voor PS5, Xbox X/S en pc.