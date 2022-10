4. Bon Iver

Een man die niet van voorspelbaarheid houdt. Sinds hij in 2007 debuteerde met For Emma, Forever Ago, de ultieme winterplaat, verhief Bon Iver met Woods autotune tot kunstvorm, ging hij met Kanye West in zee op My Beautiful Dark Twisted Fantasy en scoorde hij zijn grootste hit, Exile, aan de zijde van Taylor Swift. Hadden wij ook niet zien aankomen: een passage in het Sportpaleis, met 3D-geluid en imposante digitale visuals. Afgaande op de ronduit jubelende reviews van de tour lukt het hem ook deze keer.

3/11, Sportpaleis, Antwerpen, sportpaleis.be