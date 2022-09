4 Akira Kurosawa

De blikvanger van Cinemateks najaar is wijlen Akira Kurosawa, vaste naam op lijstjes van grootste regisseurs aller tijden. Behalve een retrospectieve van zijn dertig films, waaronder klassiekers als Rashomon, serveert Cinematek ook een aantal verrassende films die door zijn werk beïnvloed zijn, zoals Star Wars (geïnspireerd door The Hidden Fortress), A Fistful of Dollars (gepikt van Yojimbo) en A Bug’s Life (een onofficiële remake van De zeven samoerai). Die laatste was ons ook ontgaan.

16/9-19/11, Cinematek, Brussel, cinematek.be