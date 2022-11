Het is een onderbelicht stukje basketbalgeschiedenis. Een jaar of tien geleden hield niemand het voor mogelijk dat een boomlange Taiwanese Amerikaan met een Harvard-diploma een van de beste en populairste spelers in de NBA-geschiedenis zou worden. En toen sloeg – kortstondig – de ‘linsanity’ toe. Jeremy Lin sloeg alle mogelijke stereotypen over Aziatische mannelijkheid en atletisch succes aan diggelen. ‘38 at the Garden’ verwijst naar de wedstrijd van 10 februari 2012, toen Lin met de New York Knicks 38 punten scoorde tegen de LA Lakers met Kobe Bryant. De documentaire verweeft in het verhaal van die wedstrijd en van de linsanity ook de golf van anti-Aziatische haatmisdrijven ten tijde van covid.

Vanaf woensdag 07.12, Streamz