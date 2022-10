3. Weird Hit Wonder

Het derde en beste seizoen van Weird Hit Wonder, een Nederlandse podcast waarin Atze de Vrieze in de rare hits van de jaren negentig duikt. Staan onder meer op het programma: ringtonehits als Axel F van Crazy Frog, fake livehits als Lief klein konijntje van Henkie en ronduit bizarre hits als Het busje komt zo van Höllenboer. Die laatste is blijkbaar een schnabbelhit over de praktische problemen met mobiele methadonverstrekking. Dat hadden wij gemist.

Te beluisteren via uw vaste podcastleverancier