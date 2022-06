Allicht het mooiste spel van het jaar. In Silt, nadrukkelijk schatplichtig aan indiepuzzelgames als Limbo en Inside, duik je in een prachtige 2D-onderwaterwereld in zwart en wit, bevolkt door nachtmerrieachtige wezens. De dreigende lynchiaanse soundtrack trekt je nog iets verder de diepte in. De onderwaterversie van Eraserhead, zo u wil.

Beschikbaar op PlayStation, Xbox, pc en Switch