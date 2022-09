Eenentwintig bioscopen, verspreid over elf steden, zetten hun deuren open in het kader van Open Cinema, een campagne van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Cinema Ritcs in Brussel trekt naar de jaren tachtig, het Antwerpse De Cinema pakt uit met een scifi-marathon, Cinema Zed houdt een familiedag in Leuven, Cartoon’s serveert u Breakfast at Tiffany’s mét ontbijt, KaskCinema in Gent screent drie stille films met live muzikale begeleiding en veel, veel meer.

