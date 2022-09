3. Let’s Eat Grandma

Oftewel Rosa Walton en Jenny Hollingworth, twee vriendinnen uit Norwich die elkaar sinds hun vierde kennen. ‘Doen het geluid van rouw en plezier glinsteren op de dansvloer’, schreef Pitchfork over hun derde plaat Two Ribbons, waarop ze het over de moeilijke periode in hun vriendschap en de dood van Hollingworths vriend in 2019 hebben. Openingstrack Happy New Year, synthpop in de traditie van Robyn en Charli XCX, is alvast een van onze favoriete singles van het jaar. Benieuwd of ze ook de Botanique kunnen doen fonkelen.

30/9, Botanique, Brussel, botanique.be