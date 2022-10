Een verloren dochter klopt aan bij haar rijke vader van wie ze vervreemd is geraakt en komt in een disfunctioneel gezin terecht. Zijn vrouw, zijn andere dochter, een rebelse tiener of het mysterieuze dienstmeisje: iemand is niet te vertrouwen. Wij mogen 25 duotickets weggeven voor deze familiethriller annex klassenkomedie van de Franse filmmaker Sébastien Marnier.