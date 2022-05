De geestelijke opvolger van Until Dawn, de horrorgame uit 2015 die furore maakte met zijn filmische referenties, jumpscares en uitgebreide keuzemogelijkheden om het einde te beïnvloeden. The Quarry, waarin negen tieners moeten proberen de nacht te overleven, gaat nog net een stapje verder, met naar eigen zeggen 1000 pagina’s scenario en 186 verschillende eindes. ‘Dit was een mathematische nachtmerrie’, aldus de makers.

Vanaf 10/6 beschikbaar voor PlayStation, Xbox en pc