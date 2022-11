Honderdvijftig kilo vuurwerk onder de dansvloer, thema-avonden met Eddy Wally en een oudejaarsnacht waar een miljoen Belgische frank de lucht in ging: wie na Zillion, de film, nog meer wil, kan terecht bij The Legend of Zillion, een podcast van Rik De Bruycker en Lisa Smolders voor StuBru, waarin onder meer Frank Verstraeten, Zohra, Slongs Dievanongs, Sylver en Peter Decuypere de legende uit de doeken doen.

Te beluisteren via VRT Max of via uw vaste podcastleverancier